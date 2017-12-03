عودة حركة الطيران إلي جزيرة بالي من جديد

جاكرتا(صدى):

قررت الحكومة الإندونيسية اليوم الأحد، إعادة فتح مطار بالي الدولي أمام الرحلات الجوية، من جديد بعد إغلاقه بسبب ثوران بركان جبل أجونج في الجزيرة السياحية.

وأفاد شهود عيان، أن مدينة بالي تشهد توافد العديد من السائحين، وذلك لمشاهدة البركان الذي مازال الدخان يتصاعد منه ولكن بنسبة أقل، مضيفًا أن الحكومة الأندونيسية تعمل علي الاستفادة من أزمة بركان أجونج في بالي للترويج للمناطق السياحية الأخرى مثل جزيرة لومبوك وباندونج وهما من أكثر المناطق جذبا للسياحة بسبب الطبيعة الخيالية.

من ناحية أخرى قلصت شركات طيران رحلاتها الجوية إلى جزيرة بالي الإندونيسية تحسبا لانفجار البركان في أي وقت وقد تسبب نشاط بركان جبل أجونج في إغلاق المطار معظم الأسبوع الجاري.

يذكر أن بركان أجونج في بالي مستمر في تصاعد الأدخنة واللهب لنحو 3 آلاف متر منذ السبت الماضي، ما وصفته إدارة الكوارث والمخاطر الإندونيسية بالمرحلة الخطيرة رغم ابتعاده عن المناطق السياحية بنحو 75 كيلومترا.