القوات الشعبية تقبض على حوثي يحتفظ بمليارات في مخزنه
داهمت قوات من المؤتمر الشعبي منطقة الجراف التي تمثل وكر الحوثيين ، ظهر اليوم الأحد ، للسيطرة عليها والتأكد من تطهيرها ، حيث تداولت أوساط يمنية مقربة من رئيس المقاومة الشعبية اليمنية صوراً توضح نجاح القوات في السيطرة على مواقع هامة للحوثيين داخل صنعاء .
وأفادت مصادر أمنية ، أن القوات اقتحمت أحد المنازل التي يقطن بها حوثي ، حيث فوجئت بوجود مخزن محكم الإغلاق ، أجرت السلطات محاولات عديدة لفتحه والوصول إلى ما يحتوي عليه ، ليجدوا في النهاية ملايين الريالات بداخله ، والتي كشفت المصادر أنها منهوبة من خزينة الدولة ورواتب الموظفين المنقطعة منذ أكثر من عام .
وجاء ذلك بعدما نشر نشطاء حزب المؤتمر بصنعاء صورة علقوا عليها أنها لحظة القبض على ” أبو ماجد ” القيادي الحوثي من قبل كتائب مكافحة الإرهاب بالمنطقة .
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 1 ساعة
وجع وش بتسوي فيهن يخلص عمرك وانت ماصرفتهن
فعلا ابن ادم مايملا عينة الا التراب