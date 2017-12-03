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القوات الشعبية تقبض على حوثي يحتفظ بمليارات في مخزنه

القوات الشعبية تقبض على حوثي يحتفظ بمليارات في مخزنه
فهمي محمد(صدى):

داهمت قوات من المؤتمر الشعبي منطقة الجراف التي تمثل وكر الحوثيين ، ظهر اليوم الأحد ، للسيطرة عليها والتأكد من تطهيرها ، حيث تداولت أوساط يمنية مقربة من رئيس المقاومة الشعبية اليمنية صوراً توضح نجاح القوات في السيطرة على مواقع هامة للحوثيين داخل صنعاء .

وأفادت مصادر أمنية ، أن القوات اقتحمت أحد المنازل التي يقطن بها حوثي ، حيث فوجئت بوجود مخزن محكم الإغلاق ، أجرت السلطات محاولات عديدة لفتحه والوصول إلى ما يحتوي عليه ، ليجدوا في النهاية ملايين الريالات بداخله ، والتي كشفت المصادر أنها منهوبة من خزينة الدولة ورواتب الموظفين المنقطعة منذ أكثر من عام .

وجاء ذلك بعدما نشر نشطاء حزب المؤتمر بصنعاء صورة علقوا عليها أنها لحظة القبض على ” أبو ماجد ” القيادي الحوثي من قبل كتائب مكافحة الإرهاب بالمنطقة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 1 ساعة

وجع وش بتسوي فيهن يخلص عمرك وانت ماصرفتهن
فعلا ابن ادم مايملا عينة الا التراب

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