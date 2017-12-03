الحوثيون يقتحمون منزل وزير الداخلية الموالي

فهمي محمد(صدى):

قال مصدر، إن ميليشيات الحوثي، اقتحمت منزل وزير الداخلية الموالي لحزب المؤتمر في حكومة الانقلابيين جنوب صنعاء، وقتلت 3 من حراسه.

وكان مسلحو جماعة الحوثي قد اقتحموا، في وقت سابق اليوم الأحد، قناة ” اليمن اليوم ” المملوكة للرئيس السابق علي عبدالله صالح جنوب العاصمة صنعاء، وذلك بعد مواجهات مع الحراسة التابعة لقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح.

وجاء ذلك الوقت الذي كان العشرات من الصحافيين موجودين داخلها، موضحاً في الوقت نفسه أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا.