كويتية تتهم زوجها بالاعتداء عليها وكسر ساقها

خالد الظفيري(صدى):

اعتدى مواطن كويتي على زوجته ، حيث قام بكسر ساقها ، ومن ثم طالبها بأن تذهب لعلاج نفسها بعدما تسبب في العديد من الإصابات المتفرقة لها .

وسجل رجال أمن محافظة ” الجهراء ” الكويتية بشمال غرب قضية الاعتداء ، بعدما تقدمت المواطنة ببلاغ رسمي للسلطات المختصة ، وأرفقت معها تقرير طبي يفيد بتعرضها لإصابات بالغة بسبب ضرب الزوج ، مشيرة إلى أن زوجها قام بالاعتداء عليها وكسر ساقها ولم يكتف بذلك فأنهى فعلته قائلاً ” عالجي نفسك ” ، وهو ما أثار استفزازها ودفعها لتسجيل القضية .

فيما استعدت السلطات الكويتية في الوقت الراهن لاستدعاء المواطن والتحقيق معه فيما نُسب إليه ، وتوجيه العقاب الرادع له في حين ثبتت صحة التهمة الموجهة إليه ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .