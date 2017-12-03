” السلمي ” : الانتفاضة الشعبية في صنعاء بداية لإنهاء المشروع الإيراني في الداخل اليمني “

طهران(صدى):

قال رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد بن صقر السلمي ، إن الانتفاضة الشعبية اليمنية في صنعاء جاءت بداية لإنهاء المشروع الإيراني في الداخل اليمني بعد معاناته، خاصة من يقطنون في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، طيلة الثلاث سنوات.

وأضاف السلمي ” أن ذلك ظهر جلياً من خلال التفاعل الشعبي الكبير في العديد من المدن اليمنية خاصة العاصمة صنعاء، مع المبادرة الشعبية لإنهاء هذا الحمل الجاثم على صدورهم .

وأكد أن الشعب اليمني دلل على أن من يحرك هذه الميليشيات هو النظام القابع في طهران، ويظهر ذلك من خلال الشعارات والسياسة العدائية تجاه المنطقة العربية خاصة دول الجوار، فضلاً عن إجبار الشعب اليمني على القبول بثقافة وعادات وممارسات دينية وإيديولوجية مستوردة من إيران غريبة على المجتمع اليمني باطيافة الدينية والمذهبية والفكرية كافة .