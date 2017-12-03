شبهات حول تورط نائب رئيس ” فيفا ” في الفساد القطري

طلال الغامدي(صدى):

وجهت الشرطة الفرنسية اتهاماً شديد اللهجة لنائب رئيس الاتحاد السابق لكرة القدم رينالد تيماري ، حول تورطه مع قطر في أعمال فساد تتعلق بقبوله رشوة من محمد بن همام الرئيس السابق للاتحاد بعد فصله ، في مقابل منح قطر صلاحية لتنظيم مونديال كأس العالم لعام 2022 .

حيث توجهت وحدة من الشرطة الفرنسية المختصة بجرائم الفساد والشئون المالية إلى تاهيتي مقر إقامة ” تماري ” لاستجوابه ، وفقاً لطلب المدعي العام الفرنسي الذي يتابع تحقيقات قضية وصول قطر لتنظيم كأس العالم في 2010 الماضي وحتى 2022 المقبل، حيث احتجزت قوات الشرطة لاعب ” تاهيتي ” السابق في مقرها لمدة يوم كامل حول دوره في التصويت للملف القطري ، وفقاً لما ذكرته وكالة ” أسوشيتد برس ” الأجنبية .

وامتدت الاتهامات الموجهة إلى ” رينالد ” بأنه حصل على 400 ألف دولار أمريكي عام 2011 من المرشح القطري السابق لرئاسة ” الفيفا ” ، والذي تم إيقافه عن العمل الرياضي مدى الحياة كعقوبة .

يذكر أنه قد أدلى رئيس اتحاد كولومبيا السابق لكرة القدم بشهادته أمام إحدى المحاكم الأمريكية ، بان هناك شبهات حول حصول مسؤول تسويق رياضي على رشوة تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي للتصويت إلى قطر ، كما اتهم رئيس ” فيفا ” السابق جوزيف بلاتر ، الحكومة الفرنسية بتدخلها في تسهيل فوز قطر بتنظيم المونديال ، حيث ردد قائلاً في إحدى مقابالاته التلفزيونية ” فازت قطر بفضل الحكومة الفرنسية ” .