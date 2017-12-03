حارس مرمى يسجل هدفاً رائعاً في الدوري الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

سجل حارس مرمى فريق بينفنتو، ألبرتو برينجولي، هدف تعادل ناديه في الوقت القاتل أمام ضيفه ميلان وانتزع تعادلا ثمينا 2 – 2 معه اليوم الأحد في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

وشهدت الدقيقة 95 ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء ميلان، ليتقدم حارس مرمى بينفنتو ليعزز التواجد الهجومي في ظل النقص العددي الذي يعانيه المنافس ويسجل الهدف الثاني برأسية ولا أروع.

ويجدر الإشارة إلى أن فريق بينفنتو، حصد النقطة الأولى له في المسابقة هذا الموسم، لكنه خسر جميع المباريات الـ14 التي خاضها قبل هذه المباراة.