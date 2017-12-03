عبد الفتاح السيسي يتسلم أول هاتف محمول مصري الصنع
شهد افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لفعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ” والذي يطلق عليه مؤتمر ” كايرو آي سي تي ” ، حدثًا هامًا في تاريخ الدولة التكنولوجي ، حيث تسلم ” السيسي ” أول هاتف محمول مصري الصنع من قبل وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي.
وأطلقت الشركة المنتجة اسم ” سيكو ” على الهاتف الجديد ، والذي تتسعد لطرح 8 موديلات أخرى منه، لترواح أسعاره الاقتصادية ما بين ألف إلى 4 آلاف جنيه مصري ، بالتزامن مع دعم الهاتف لخصائص حديثة مثل شبكة الجيل الرابع، فضلًا عن تطوير نظامه ليعمل بأحدث واجهة أندرويد وأكثرها تداولًا واستخدامًا حول العالم.
يذكر أن شركة ” وي ” المصرية للاتصالات هي المسؤولة عن توزيع الهاتف الجديد إلى الأسواق والوكلاء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، حيث تسعى الشركة إلى تصدير أكثر من نصف الإنتاج لمختلف الأسواق العربية والإفريقية ، ويتكون الهاتف من 45% من المكونات المحلية في صناعته ، والباقي مستورد من الخارج.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقول لبرعي ديت طعميه… بيقول لي .. ديت موبايل..؟ حكمتك يا رب
ahmad[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 1 ساعة
نجر بن محماس هديت انت كده ولا لسه باقي اقول اقرب صيدلية يمك علشان حالتك لا تزداد سوء بس حاول لا تكثر من اكل الجراد ولا الضب قوم شوفلك شغلك اعملها فيد بلدك بشئ
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 49 دقيقة
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