عبد الفتاح السيسي يتسلم أول هاتف محمول مصري الصنع

القاهرة(صدى):

شهد افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لفعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ” والذي يطلق عليه مؤتمر ” كايرو آي سي تي ” ، حدثًا هامًا في تاريخ الدولة التكنولوجي ، حيث تسلم ” السيسي ” أول هاتف محمول مصري الصنع من قبل وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي.

وأطلقت الشركة المنتجة اسم ” سيكو ” على الهاتف الجديد ، والذي تتسعد لطرح 8 موديلات أخرى منه، لترواح أسعاره الاقتصادية ما بين ألف إلى 4 آلاف جنيه مصري ، بالتزامن مع دعم الهاتف لخصائص حديثة مثل شبكة الجيل الرابع، فضلًا عن تطوير نظامه ليعمل بأحدث واجهة أندرويد وأكثرها تداولًا واستخدامًا حول العالم.

يذكر أن شركة ” وي ” المصرية للاتصالات هي المسؤولة عن توزيع الهاتف الجديد إلى الأسواق والوكلاء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، حيث تسعى الشركة إلى تصدير أكثر من نصف الإنتاج لمختلف الأسواق العربية والإفريقية ، ويتكون الهاتف من 45% من المكونات المحلية في صناعته ، والباقي مستورد من الخارج.