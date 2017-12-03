بالصور.. انطلاق مرسيدس CLS موديل 2019 الكوبيه بأربعة أبواب

واشنطن(صدى):

كشفت مرسيدس الستار عن موديلات CLS 2019 الجديدة التي لايزال تصميمها مألوفاً رغم تقديمها في الجيل الثالث وستبدأ مبيعات السيارة في الولايات المتحدة في خريف 2018 بينما ستحصل عليها الأسواق الأخرى في مارس المقبل. وتحمل السيارة تصميم أيقوني مميز ككوبيه بأربعة أبواب مع فلسفة تصميم مثيرة وجميل.

وتحمل السيارة في مقدمتها لمسات من AMG GT تظهر في شبكة التهوية العريضة مع وحدات LED في المصابيح الخلفية وتأثير ثلاثي الأبعاد فيما تختلف السيارة في تصميمها بعض الشيء عن الموديل السابق. أما في المقصورة فسنجد نفس خطوط التصميم الأنيق المميزة المستعارة من E-Class مع فتحات تهوية مضيئة ولمسات يدوية على المقاعد مع شاشة عريضة في المقصورة باضاءة داخلية محيطية تتميز بعدد 64 لون.

كما تم تغيير نظام التكييف البارد والساخن ومن حيث العملية فالسيارة الآن تحمل لأول مرة 5 مقاعد ويمكن أن يتوفر في الجزء الخلفي مساحة تبلغ 520 لتر. ومن حيث جانب الأمان فالسيارة تستعير ملامحها من S-Class المحسنة وزودت بباقة من تجهيزات الأمان تشمل مساعد الركن النشط ومساعد الحفاظ على المسار ومساعد الانتباه ومساعد محدد السرعة وتشمل التجهيزات الاختيارية باقة مساعدة القيادة التي تشمل نظام التحكم النشط في المسافات ومساعد التوجيه النشط ومحدد السرعة النشط ومساعد رصد البقع العمياء.

وتحمل السيارة محركين ديزل وبنزين CLS 350d 4MATIC, CLS 400d 4MATIC وCLS 450 4MATIC وسيكون المحرك الأخير هو الخيار الوحيد في الولايات المتحدة. وتعتمد CLS 450 4MATIC علي محرك سداسي الاسطوانات بنظام التعزيز EQ ونظام كهربائية بقوة 48 فولت بقوة 362 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر بينما يزيد نظام التعزيز EQ يزيد القوة 21 حصان و250 نيوتن متر .

وتحمل النسخة السابقة استهلاك وقود يبلغ 7.5 لتر لكل 100 كم وامكانية التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 4.8 ثانية. وبالنسبة للديزل فهناك محرك سداسي الاسطوانات سعة 3 لتر بقوة 335 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر في نسخة CLS 400d وبقوة 282 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر في CLS 350d. وتستهلك السيارة 5.6 لتر لكل 100 كم وقدرة على التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 5 و5.7 ثانية على التوالي.