شاهد .. أمير الكويت يشرف على استعدادات القمة الخليجية

خالد الظفيري(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الأجتماعي، صورة للـ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، التحضيرات الجارية في مبنى قاعة التحرير، بقصر بيان؛ استعدادًا لاستقبال القمة الخليجية، المقرر انعقادها يومي 5 و6 ديسمبر الجاري.

وأظهرت الصور، امير الكويت وهو يطّلع على الترتيبات، الخاصة بأستقبال القمة الخليجية، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن إغلاق بعض الطرق الرئيسية في البلاد، الثلاثاء المقبل؛ بمناسبة انعقاد القمة الخليجية.