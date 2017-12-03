أنباء عن عودة ” ماتياس ” للدوري المكسيكي بعد تركه ” الهلال “

طلال الغامدي(صدى):

ترددت بعض الانباء التي تشير إلى عودة اللاعب الأوروجوياني ” ماتياس بريتوس ” ، إلى الدوري المكسيكي للمحترفين ، بعدما فتح ” الهلال ” الباب أمامه ليغادر صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، نظراً لتراجع مستواه عن المطلوب في المباريات الماضية .

وقرر ” بريتوس ” العودة إلى المكسيك برفقة وكيل أعماله ، لدراسة العروض المتوفرة أمامه والتي قدمتها مجموعة من الأندية ، عن طريق إما شراء ما تبقى من عقده مع الهلال لمدة عام ونصف ، أو بالحصول على إعارة شتوية لمدة 6 أشهر خلال موسم انتقالات الشتاء المقبل ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

وجاء ذلك بعدما أخطر الجهاز الفني الهلالي ناديه بعدم حاجته للاعب الأوروجوياني ، مطالباً بتوفير بديلاً عنه خلال فترة التسجيل المقبلة ، حيث خيب ” ماتيوس ” ظن الهلال بعدم إحرازه سوى هدف واحد من أمام الباطن خلال مسابقة الدوري السعودي للمحترفين .