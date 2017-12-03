  • الأحد 3

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. توقعات حول تولي ” التمياط ” منصب بـ ” الآسيوي “

توقعات حول تولي ” التمياط ” منصب بـ ” الآسيوي “

توقعات حول تولي ” التمياط ” منصب بـ ” الآسيوي “
ماجد محمد(صدى):

أشارت توقعات وسائل الإعلام بقرب تولي لاعب الهلال السابق نواف التمياط ، أحد مناصب الاتحاد الآسيوية لكرة القدم خلال الفترة المقبلة ، بتوجيه تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ، الذي شكل مؤخراً لجنة لاكتشاف المواهب من مواليد المملكة ، والتي كان ” نواف ” أحد أعضائها .

كما حرص اللاعب الهلالي المحترف على التواجد ” آل الشيخ ” في قرعة كأس العالم المقبل 2018 ، وقال الأخير للأول: ” شد حيلك ، نبيك بمنصب آسيوي قريب ” .

الجدير بالذكر ، أن نواف التمياط من أبرز الشخصيات الرياضية التي تحظى بقبول واسع لدى الشارع الرياضي السعودي بمختلف انتماءاته ، والذي اكتسب شهرة واسعة جعلته لا ينسى من قبل محبيه حتى بعد توقفه .


الوسوم:, , , , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 دقائق

كل لاعبي الهلال يصلحون للمناصب الادارية بإستثناء سالم الدوسري
من شخصيته وحركاته في التعبير عن فرحته في تسجيل الاهداف أحسن انه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *