توقعات حول تولي ” التمياط ” منصب بـ ” الآسيوي “

ماجد محمد(صدى):

أشارت توقعات وسائل الإعلام بقرب تولي لاعب الهلال السابق نواف التمياط ، أحد مناصب الاتحاد الآسيوية لكرة القدم خلال الفترة المقبلة ، بتوجيه تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ، الذي شكل مؤخراً لجنة لاكتشاف المواهب من مواليد المملكة ، والتي كان ” نواف ” أحد أعضائها .

كما حرص اللاعب الهلالي المحترف على التواجد ” آل الشيخ ” في قرعة كأس العالم المقبل 2018 ، وقال الأخير للأول: ” شد حيلك ، نبيك بمنصب آسيوي قريب ” .

الجدير بالذكر ، أن نواف التمياط من أبرز الشخصيات الرياضية التي تحظى بقبول واسع لدى الشارع الرياضي السعودي بمختلف انتماءاته ، والذي اكتسب شهرة واسعة جعلته لا ينسى من قبل محبيه حتى بعد توقفه .