توقعات حول تولي ” التمياط ” منصب بـ ” الآسيوي “
أشارت توقعات وسائل الإعلام بقرب تولي لاعب الهلال السابق نواف التمياط ، أحد مناصب الاتحاد الآسيوية لكرة القدم خلال الفترة المقبلة ، بتوجيه تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ، الذي شكل مؤخراً لجنة لاكتشاف المواهب من مواليد المملكة ، والتي كان ” نواف ” أحد أعضائها .
كما حرص اللاعب الهلالي المحترف على التواجد ” آل الشيخ ” في قرعة كأس العالم المقبل 2018 ، وقال الأخير للأول: ” شد حيلك ، نبيك بمنصب آسيوي قريب ” .
الجدير بالذكر ، أن نواف التمياط من أبرز الشخصيات الرياضية التي تحظى بقبول واسع لدى الشارع الرياضي السعودي بمختلف انتماءاته ، والذي اكتسب شهرة واسعة جعلته لا ينسى من قبل محبيه حتى بعد توقفه .
الهلالي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 دقائق
كل لاعبي الهلال يصلحون للمناصب الادارية بإستثناء سالم الدوسري
من شخصيته وحركاته في التعبير عن فرحته في تسجيل الاهداف أحسن انه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟