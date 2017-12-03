مقتل 8 مسلحين من داعش في غارتين أمريكيتين

كابول(صدى):

قُتل 8 مسلحين، ينتمون إلى داعش في غارتين منفصلتين على إقليم ننجارهار، شرق أفغانستان، اليوم الأحد، حيث تم شن الغارتين قُرب منطقة أشين، واستهداف مُسلحين في مكانين منفصلين.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان مساء أمس السبت، انه مقتل 8 مسلحين في غارتين جويتين، بواسطة طائرات دون طيار تابعة للقوات الأجنبية، حيث أن الغارتين استهدفتا منطقتي بوشوجان وعبد الخيل، ما أسفر عن مقتل 8 منهم.

وأضافتً للحكومة الإقليمية: ” دُمرت أسلحة وذخائر تابعة للجماعة الإرهابية أيضاً، ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، بما فيها داعش على التقرير حتى الآن ” .