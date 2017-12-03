بالصور.. صحة الطائف تغلق 4 مجمعات طبية لوجود مخالفات

حسين العلي(صدى):

أصدرت ” صحه الطائف ” ، قرار بإغلاق أربعة مجمعات طبية مشهوره اثنان منها بطريق وادي وج وآخر ى بشارع حسان والستين وذلك علي خلفيه عدد من المخالفات التي تم رصدها من خلال جولات تفتيشيه مفاجئه نفذتها اداره شئون القطاع الخاص تضمنت مخالفات تستوجب الإغلاق.

وكان من ابرز تلك الملاحظات التي تم رصدها قيام التمريض بالكشف في اقسام الطوارئ دون طبيب انعدام للتعقيم هروب بعض الاطباء اثناء جولة اللجنة عدم وجود استشار نساء وولادة وجود نموذج لفحص العمالة يفتقد لتدوين الامراض ويكتفى بسلامة المراجع فقط عدم ابراز التسعيرة المعتمدة من مديريه الشئون الصحية انتهاء التراخيص المهنيه لبعض العاملين رصد ادويه ومحاليل منتهيه الصلاحيه وأدوات طبيه غير معقمه نقص في القوي العاملة لتقديم الخدمات الصحية للمراجعين، وتم اغلاق المجمعات تحفظيا لحين تلافي الملاحظات.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحه الطائف بالإنابة عيضه بن ربيع الهذلي ،استمرار صحه الطائف ممثله في اداره شئون القطاع الخاص في جولاتها علي المجمعات والمستشفيات الخاصة للتحقق من تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية دون تهاون وتقديم افضل الخدمات فيما تراجع لجنة المخالفات الصحية عدد من قرارات الاغلاق الاخرى لعدد من المجمعات الصحية المتوقع اغلاقها الاسبوع القادم.