الإعلام الإيراني يتجاهل أحداث اليمن

فهمي محمد(صدى):

تجاهلت وسائل الإعلام الإيرانية المختلفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية جميع أخبار اختراقات الحوثيين ضد الشعب اليمني أو جيرانه في الدول العربية، بدءاً من محاصرة المدن اليمنية وتجويع سكانها، إلى إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع ضد المملكة.

وركزت دون عادتهما على قضايا مختلفة بعيداً عن الشأن اليمني، الذي تصدرت أخباره جميع الوكالات والمواقع العالمية المهمة خلال الساعات الماضية.

وربما يكون التعليق الإيراني اليتيم حول التطورات اليمنية هو ما جاء على لسان أمير عبداللهيان، المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أعلن فيه عن دعم بلاده لجماعة الحوثيين قائلاً: ” أنصار الله وحلفاؤهم جزء هام ومؤثر في المقاومة وفي الحل السياسي ” .

كما خلت صفحة أخبار الشرق الأوسط في وكالة ” تسنيم ” وزميلتها ” فارس نيوز ” ، المقربتين للأمن والحرس الثوري الإيراني، من أي خبر حول اليمن، حتى إنهما لم تنشرا رد عبداللهيان الأخير حول أحداث العاصمة صنعاء، حيث يصفه محللون بأنه نهاية المشروع الإيراني في اليمن.