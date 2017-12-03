بالفيديو.. ” الحياة الفطرية ” توضح حقيقة عبور القرود لطريق المدينة – مكة

نايف السالم(صدى):

تداول عبر وسائل الاعلام المختلفة، فيديو يظهر أعداداً كبيرة من القرود تعبر الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي الطبيعي لقردة البابون بالمملكة، حيث يمتد انتشارها من الحدود السعودية اليمنية إلى وادي الأكحل جنوب المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن ظهور هذه المجموعات مؤخراً بالطريق نتيجة لما يُعرف بظاهرة ” الاستئناس ” .

” الاستئناس ” هي ظاهرة تحول سلوك القرود من ” بري ” إلى ” مستأنس ” ، وهي ظاهرة تفاقمت خلال العقود الأخيرة، مبينةً طبقاً لصحيفة ” اليوم ” أن مجموعات من القرود تعتمد على الغذاء الذي يقدمه لها البشر خلال عبورهم للطريق، أو من خلال التخلص من المخلفات الغذائية في غير أماكنها المخصصة، ما يجعلها متاحة أمام القرود.