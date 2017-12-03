بالصور.. ” إدارة رياض الأطفال ” تحتفل بيوم الطفل العالمي

عقال المالكي(صدى):

أقامت إدارة رياض الأطفال بمنطقة الرياض يوم الأحد الماضي احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للطفل والذي يصادف (20 نوفمبر ) من كل عام وذلك في مقر مكتب المساعد الشؤون التعليمية-بنات .

بحضور سعادة المساعد للشؤون التعليمية الاستاذة/ ريم بنت محمد الراشد ومديرة إدارة رياض الاطفال الاستاذة/ حصه بنت عبدالعزيز الفارس وبعض مديرات الإدارات والمشرفات التربويات ورئيسات وحدات رياض الأطفال بمكاتب التعليم وبعض قائدات الروضات الحكومية والاهلية, بمكتب المساعد، حيث اقيمت فعاليات متعددة خاصة بمرحلة رياض الأطفال.

وتم افتتاح المعرض المصاحب لهذه الفعاليات والذي تم اعداده من قبل بعض الروضات الحكومية والأهلية في منطقة الرياض.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم وبعض الفقرات والأناشيد المعبرة عن الطفولة من أداء بعض أطفال الروضات .بعد ذلك تم التجول في أركان المعرض المصاحب الذي استمر يومين متتاليين. تم فيه عرض نماذج من الوسائل المعدة من قبل معلمات الروضات ونماذج من أعمال الأطفال.

حيث شرحت القائدات والمعلمات محتويات هذه الأركان، والوسائل، والأدوات المستخدمة.. ودونت الحاضرات كلمات على أهمية مثل هذه البرامج للتعريف بالمناسبات العالمية خصوصاً اليوم العالمي للطفل لأهمية مرحلة الطفولة في عمر الإنسان وامتداد لتطلعات الميدان المستمدة من (رؤية المملكة 2030).

والجدير بالذكر أن هذا الاحتفاء يقام سنوياً في جميع دول العالم وتحتفل به المملكة العربية السعودية في جميع مناطقها في جميع إدارات وروضات الأطفال.