قرقاش: الوضع في صنعاء غامض

أبو ظبي (صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على تصريحات قطر التي قالت فيها إنها ترحب بأي وساطة من شأنها إنهاء الحرب ” العبثية ” التي يدفع ثمنها الشعب اليمني.

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر حسابة الرسمي علي ” تويتر ” ، ” الوضع في صنعاء غامض و إنتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم، والحرب التي وصفها تصريح المرتبك ” بالعبثية ” هي لحماية الجزيرة العربية من التمدّد الإيراني وعصاباته الحوثية ” .

وأضاف قرقاش، ” أيًا كانت نتائج انتفاضة صنعاء المباركة فإنها أكدت أن مليشيا الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنيا، وأن سيطرة الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي ” .

وكان مسؤول قطري رسمي قد أعلن أن بلاده ترحب ” بأي وساطة من شأنها إنهاء الحرب التي وصفها بـ” العبثية ” التي يدفع ثمنها الشعب اليمني الشقيق للوصول إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية “.