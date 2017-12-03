دراسة تكشف وجود عيب في هاتف آى فون إكس

متابعات(صدى):

أوضح مركز ” سيللور إنسايتس ” وجود تفاوت في الكفاءة بين مختلف أجهزة هاتف أبل الذكي الرائد ” آي فون إكس ” ، حيث أن هناك حالة ضعف إشارة الاتصالات يمكن للجهاز ” آي فون إكس ” المزود بمكونات من إنتاج ” كوالكوم ” الاتصال بكفاءة وقدرة أعلى من جهاز ” آي فون إكس ” المزود بمكونات من إنتاج ” إنتل ” .

وقالت الدراسة إنه عندما تكون الإشارة الاتصالية ضعيفة (أقل من سالب 85 ديسبل/ ميللي واط واحد ) يمكن للهاتف المزود بمكونات كوالكوم استقبال وتنزيل البيانات بسرعة أكبر من الجهاز المزود بمكونات إنتل.

يذكر أن كل هواتف ” آي فون إكس ” سواء المزودة بمكونات ” كوالكوم ” أو ” إنتل ” ستتوقف عن العمل إذا كانت قوة الإشارة ” سالب 129 ديسبل/ ميللي واط ” .