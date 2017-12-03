زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنع للصواريخ الباليستية

بيونج يانج(صدى):

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، اليوم الأحد، مصنع إطارات مركبة ضخمة استخدمت في نقل صاروخ باليستى عابر للقارات، تم إطلاقه قبل أيام.

وأعرب كيم عن سعادته البالغة من العمال، وذلك لنجاحهم في تصنيع الإطارات ذات الحجم الكبير لشاحنة الصواريخ، دون الاعتماد على المعدات المستوردة، ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لرفع الإنتاج ” لتلبية الاحتياجات المتزايدة يومياً في تنمية اقتصاد البلاد وتعزيز قدرات الدفاع الوطني ” .

وكان كيم، كلف مصنع ” امنوكجانج للإطارات ” في سبتمبر الماضي، بتصنيع الإطارات ” للحدث العظيم في نوفمبر، وتم الاحتفال أول من أمس الجمعة، بإطلاق الصاروخ الباليستي طراز ” هواسونج – 15 ” الذى يعد انتهاكا للعقوبات الدولية، بمسيرات حاشدة وألعاب نارية في العاصمة الكورية الشمالية بيونجيانج.