نائب الرئيس اليمني: دعم إيران للحوثيين لا يتوقف.. والشعب ينتفض لتدمير الإرهاب

فهمي محمد(صدى):

قدمت إيران الدعم بكافة الوسائل المادية والمعنوية للانقلابيين الحوثيين ليستمروا في انتهاكاتهم داخل اليمن ، وفقاً لتصريحات نائب الرئيس اليمني ، علي محسن الأحمر .

وأشار ” الأحمر ” في لقائه بقناة ” العربية ” ، إلى أن انتفاضة المدن اليمينة رد فعل طبيعي للرد على الحوثيين وجرائمهم الإرهابية التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار ، قائلاً ” ندعو الشرفاء في الأمن وكافة قوى المجتمع لمواجهة الحوثيين ” ، مضيفاً أن الدولة تقف بجانب كل من يقدم يد العون في سبيل تدمير أعداء الوطن .

وشدد نائب الرئيس اليمني ، على ضرورة نشر ثقافة التوحيد داخل اليمن العربي ، للقضاء على الاعتداءات الحوثية ، التي تهدف لتكريس الاستبداد والفوارق الطبقية داخل المجتمع بما ينشر الصراعات الداخلية لتفتيت شمل الدولة .