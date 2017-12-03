أرتورو فيدال يتمنى التوفيق لمدرب المنتخب في كأس العالم 2018

نواف السالم(صدى):

أعرب نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني والمنتخب التشيلي، أرتورو فيدال، عن تمنيه التوفيق لمدرب المنتخب الأول الجديد، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في منافسات كأس العالم 2018.

وقال أرتورو فيدال،: “ أنا حزين لأننا لسنا في كأس العالم، مع ذلك أتمنى الأفضل لبيتزي، هو مدرب وشخص رائع، وأرجو له كل التوفيق ” .

وسيلعب المنتخب، المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 أمام روسيا، ليلة عيد الفطر المبارك، ثم يلعب مع الأوروجواي، ويختتم منافسات الدور الأول أمام المنتخب المصري.