أرتورو فيدال يتمنى التوفيق لمدرب المنتخب في كأس العالم 2018
أعرب نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني والمنتخب التشيلي، أرتورو فيدال، عن تمنيه التوفيق لمدرب المنتخب الأول الجديد، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في منافسات كأس العالم 2018.
وقال أرتورو فيدال،: “ أنا حزين لأننا لسنا في كأس العالم، مع ذلك أتمنى الأفضل لبيتزي، هو مدرب وشخص رائع، وأرجو له كل التوفيق ” .
وسيلعب المنتخب، المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 أمام روسيا، ليلة عيد الفطر المبارك، ثم يلعب مع الأوروجواي، ويختتم منافسات الدور الأول أمام المنتخب المصري.
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