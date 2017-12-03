شاهد.. حملة للنساء تفتتح ” بلا نساء ” تثير موجة من الغضب

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رود ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صو افتتاح فعالية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الثلاثاء الماضي، ضمن الحملة الوطنية للوقاية من العنف ضد المرأة والمعرض المصاحب تحت شعار: تمكين المرأة تمكين للمجتمع، في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

وأثارت صور افتتاح الفعاليات، موجة من التعليقات المتضاربة، على اعتبار أنه لم تظهر امرأة واحدة في صور افتتاح الفعالية، وهو ما يؤكد عدم وجود امرأة واحدة ضمن الحاضرين الرئيسيين للحملة، ما دفع معلقين إلى التندر على هذا النوع من الغياب للمرأة، حتى في الحملات المخصصة لهن.

فيما اعتذر آخرون قائلين إن الحملة موجهة للرجال تحديدا، وإن احتمال وجود نساء حضرن الحفل مطروح باعتبار عدم الاعتماد على الصور فحسب.