بالصور.. BMW الفئة السادسة GT أفضل شكلاً من الفئة الخامسة GT

أبوظبي(صدى):

تعتبر الفئة السادسة جران توريزمو ، أفضل في الجانب الرياضي في التصميم من الفئة الخامسة جران توريزمو, ويبقى الاختيار بين الراغبين في كلا الموديلين وكل حسب رغبته في التصميم ولكن الفئة السادسة تبدو أكثر أناقة من الفئة الخامسة جران توريزمو وحتى من X5 .

وبالنسبة لهذه النسخة بالتحديد من الفئة السادسة GT فقد عرضت في أبوظبي موتورز وهي بالتحديد نسخة 640i وهي نسخة دفع خلفي بلون أبيض خارجي وجلد بني في الداخل. كما تحمل عجلات M بمكابح زرقاء اللون مع مدخلات خشبية في المقصورة ونظام ترفيهي خلفي والسيارة قدمت مزودة بمحرك سعة 3 لتر بشاحن توربيني سداسي الاسطوانات.

وتبلغ قوة السيارة 335 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر ترسل للعجلات الخلفية كما تتسارع السيارة من الثبات الى 100 كمساعة في 5.4 ثانية فقط .