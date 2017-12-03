فهد المولد يصل مانشستر

نواف السالم(صدى):

وصل لاعب نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، فهد المولد، اليوم الأحد، إلى مدينة مانشستر الإنجليزية للالتحاق بصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمهيدا لبدء معسكره الإعدادي الخاص من صباح الغد بعد أن تكفل به رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أرسل اللاعب أحمد الفريدي في معسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة عشرة أيام بهدف رفع مخزونه اللياقي وجاهزيته البدنية وذلك بناء على توصية من المدير الفني السابق إدغاردو باوزا وتكفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بكافة مصاريف معسكر اللاعب.