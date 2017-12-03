نايف السالم(صدى):

استحدثت مدربة التصميم وإنتاج الملابس أ جوزاء العتيبي ورشة لإعادة تدوير الخامات بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة.

يتم من خلال الورشة الاستفادة من الأقمشة والخامات الزائدة بعد تدريب المقررات التدريبية بقسم التفصيل والخياطة وإنتاج قطع يمكن الاستفادة منها كالخداديات ومفارش الأسرة ومساكات المطبخ ومن ثم يتم بيع المنتجات من خلال عربة جوالة بالكلية وذلك لتنمية مهارات التسويق والبيع لدى المتدربة.

تهدف ورشة إعادة تدوير الخامات على الحفاظ على البيئة والتشجيع على الابتكار والإبداع.