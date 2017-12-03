بالصور.. التزيين النسائي بتقنية البنات بالمدينة يقدم خدماته لمنسوبات الكلية

نايف السالم(صدى):

فعّل قسم التزيين النسائي عدد من ورش العمل والتي قدمت خدماتها لمنسوبات الكلية والزائرات، وذلك من منطلق تعزيز ثقة المتدربة بنفسها وممارستها ميدانيًا وعمليًا المهارات التي تدربت عليها خلال الفصل التدريبي.

وتحت إشراف المدربة / لمى الرحيلي أقيمت ورشة عمل بعنوان أسس العناية بالبشرة لمدة يومين، حيث تم تقديم الخدمات لزائرات الورشة من تنظيف وعناية بالبشرة بأحدث الأجهزة وأفضل المنتجات، وتم كذلك إقامة ورشة التلوين الاحترافي للشعر وتغطية الشيب تحت إشراف المدربة رندة الحربي لمدة ثلاث أيام حيث تم استقبال المنسوبات والزائرات وتقديم خدمات تلوين الشعر بأحدث المستحضرات وصبغات الشعر المواكبة للموضة .

بلغ عدد المستفيدات من الورش 65 مستفيدة وقد أبدين إعجابهن وفخرهن بالفتاة السعودية وما تمتلكه من مهارات متميزة تؤهلها لدخول سوق العمل.