بالصور.. وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد حسين عتودي

واس(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف الدكتور نواف بن بداح الفغم , بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية أبو العشر التابعة لمركز الشقيق بمحافظة الدرب , صلاة الميت على الشهيد الرقيب حسين بن عيسى عتودي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم , عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف , ومحافظ الدرب حسن بن عبدالله أبو شرحة , ورئيس مركز الشقيق حسين بن عبده عقيلي .