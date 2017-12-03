بالصور.. أهالي محافظة بارق يشيعون شهيد الواجب العريف ” الربعي “

واس(صدى):

شيعت جموع المصلين في محافظة بارق عقب صلاة ظهر اليوم، شهيد الواجب العريف إبراهيم بن مرعي إبراهيم الربعي من منسوبي وزارة الدفاع، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وتقدم المصلين بجامع سارة العجمي محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية بالمحافظة .

ونقل المحافظ مواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة – أيدها الله – .