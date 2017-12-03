ساعة ذكية تنافس أجهزة المستشفيات الطبية في قياس نبض القلب

واشنطن(صدى):

طرحت إدارة منظمة الأغذية والدواء الأمريكية ، ساعة طبية لمراقبة عدم انتظام ضربات القلب والنشاط البدني بشكل مستمر ، ويطلق عليه اسم ” كارديا باند ” ، حيث يعد أول جهاز يستخدم لهذه الأغراض الطبية داخل ساعة صغيرة .

صممت الإدارة الجهاز ليعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي ، من خلال تتبع معدل سرعة ضربات القلب عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الأعمال الشخصية بأنواعها ، ومدى تأثيرها على وظائف القلب وفقاً لحالة الشخص ، وعندما يصل معدل الضربات لدرجة غير طبيعية ، يقوم الجهاز بعمل أجهزة رسم القلب بصورة أكثر دقة وسرعة ، ليحدد سبب عدم الانتظام وينذر الشخص به .

وتتيح التكنولوجيا المتاحة داخل الساعة خياراً للمستخدمين بتحويلها إلى جهاز لرصد معدلات ضربات القلب بدقة ، لتتماثل مع التكنولوجيا التي يستخدمها الأطباء بغرف الطوارئ داخل المستشفيات ، حيث تعتمد على تقنية ” فوتوبولثيز موجرافي ” لقياس مستوى نبضات القلب من خلال لون الضوء المنعكس بالدم المضخ في المعصم .