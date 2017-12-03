بالصور.. انطلاق سيارة رانج روفر فيلار 2018 بكثير من القدرات والأبعاد

لندن(صدى):

تقدم عائلة رانج روفر الكثير من القدرات والابعاد، فكافة افراد العائلة يعشقون المغامرة، لإن أن كل منهم يحترف المغامرة بطريقته الخاصة، سواء كانت السرعة، أو الوصول لأي مكان، أو حتى المغامرة وسط الفخامة والعصرية، فلكل مغامرة ابعاد جديدة.

التصميم الخارجي

كبقية افراد العائلة، تأتي رانج روفر فيلار لتحتفظ بالهوية الأصلية، وتقدم شخصية جديدة يمكنها الوصول بالمتعة والمغامرة إلى مستوى جديد.

فشبكة التهوية الأيقونية لسيارات لاندروفر تحمل شعار الشركة على الجانب الأيمن، بتصميمه البيضاوي ولونه الأخضر، إضافة إلى تصميم الشبكة الهجومي القوي، وكذلك شعار رانج روفر على حافة غطاء المحرك، وغطاء المحرك كبير الحجم الذي يخفي أحصنة القوة اسفله.

كذلك تأتي المصابيح ذات التصميم المتميز الحاد، مع خطوط الإضاءة التي تسير وكأنها خريطة للمغامرة، إضافة إلى المصد كبير الحجم الذي يحتل غالبية واجهة فيلار، مع شبكات التهوية السفلية، والزوائد الأيروديناميكية على الجانبين، التي تعزز من ارتكازية الواجهة وتنظم مرور الهواء.

على الجانبين تأتي الخطوط الأكثر انسيابية، وبخاصة مع السقف الذي يميل للخلف ليجعل السيارة تبدو أكثر رياضية، والمرايا الجانبية مميزة التصميم، إضافة إلى المساحات الزجاجية أنيقة التصميم، والعجلات المعدنية بتصميمها الجديد الذي يعبر عن الشخصية المعقدة لفيلار.

في الخلف يأتي الجناح الرياضي ليستكمل خط السقف، إضافة إلى المصابيح الخلفية العاملة بالـ LED ذات التصميم الممتد على الجانبين، مع شعار رانج روفر في المنتصف، والخلفية المرتفعة، واسفلها المصد الخلفي ذو مشتت الهواء وفتحات طرد العادم الكبيرة على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل مقصورة رانج روفر فيلار يرتفع مستوى الفخامة والعصرية إلى حدود جديدة، وبخاصة مع النظام الترفيهي الجديدة والشاشة الرئيسية كبيرة الحجم في الكونسول الوسطي والتي تتماشى مع خطوط تصميم المقصورة.

كذلك تقدم فيلار مستوى متميز من الجودة والجلود التي تغطي غالبية أجزاء المقصورة، إضافة إلى المقاعد الفاخرة الكبيرة في الأمام والخلف، ولوحة العدادات التي تستعرض تصميماتها المميزة من خلال شاشة عالية الجودة.

المحرك والأداء

مع تعدد شخصياتها وقدرتها على المغامرة، تقدم رانج روفر فيلار ثلاثة خيارات للقوة كل منهم قادر على اقناعك.

المحرك الأول رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني بقوة 178 حصان وعزم 365 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يدفع بالعجلات الأربعة عبر نظام متطور، وهو ما يحقق لفيلار تسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 8.9 ثانية، وسرعة قصوى 209 كم/س.

أما الخيار الثاني فهو نسخة أكثر قوة من نفس المحرك، بقوة 247 حصان وعزم 430 نيوتن.متر، لتحقق زمن تسارع 6.7 ثانية وسرعة قصوى 217 كم/س.

أما المحرك الأكثر قوة فهو V6 سعة 3 لترات ذو شحن فائق بقوة 375 حصان وعزم 450 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة ثماني السرعات، مع نظام دفع رباعي متطور للعجلات، لتحقق فيلار تسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، وسرعة قصوى محددة الكترونيا عند 250 كم/س.