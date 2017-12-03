آل الشيخ: سيلفا لن يعود للدوري السعودي إلا بموافقة الباطن

طلال الغامدي(صدى):

وجه رئيس هيئة الرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، اليوم الأحد، جميع الأندية بالالتزام بميثاق الشرف الذي وقع عليه رؤساء الأندية في الـ23 من أكتوبر الماضي.

يذكر أن وثيقة الالتزام تنص على الابتعاد عن المزايدات أو المنافسات في عقود اللاعبين المحليين والأجانب.

وقال رئيس هيئة الرياضة اليوم الأحد 3 ديسمبر 2017: ” اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا .. لن يعود للدوري السعودي إلا بموافقة الباطن .. (ميثاق الشرف ) ” .

جاء التوجيه بعد تردد أنباء غير رسمية عن رغبة نادِ سعودي بالاستفادة من اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا الذي سجل 3 أهداف مع الباطن في الدوري السعودي، وانتهك اللاعب الكثير من حقوق نادية منذ الـ18 من نوفمبر الماضي، قبل أن يعلن بعدها بأربعة أيام نادي الظفرة الإماراتي أن اللاعب رهن التجربة للتعاقد معه في الفترة الشتوية.