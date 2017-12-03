هيلاري سوانك تلتقط سيلفي مع أهرامات الجيزة

أماني الغامدي(صدى):

نشرت النجمة الأمريكية هيلاري سوانك، صورة لها مع أهرامات الجيزة، اليوم الأحد، وذلك خلال زيارتها لمصر في ختام مهرجان القاهرة السينمائي لتكريمها.

وعلقت سوانك علي صورتها التي نشرتها عبر حسابها، قائلة ” صورة مفاجأة مع الهرم… مصر ” .

والجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي كرم سوانك علي أعمالها، وردت سوانك أثناء تكريمها ” أنها كانت تحلم بزيارة مصر ،وأنها استمتعت بوجودها وزيارتها الأهرامات ، ووجهت الشكر لمصر وشعب مصر الجميل ” .