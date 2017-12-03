بالصور .. الكلية التقنية تعقد دورة ” تدريب المدربين TOT ” بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

عقدت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة، دورة تدريبية بعنوان ” تدريب المدربين TOT ” ، من تنفيذ المدربة منال ابوذراع و تحت إشراف منسقة التطوير الأستاذة منى المالكي.

وتم افتتاح الدورة، اليوم الأحد، لمدة 5 أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، حيث بلغ عدد المشاركات 20 مشاركة، ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للنهوض بمستوى مدرباتها وتزويدهم بكل ما يؤهلهم ويطورهم في مجال التدريب.

ومن جانبها صرحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة الأستاذة فاطمة بولاقي، بأن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المدربات المشاركات في مجال تصميم وإعداد الحقائب التدريبية وفقًا للمعايير العالمية.