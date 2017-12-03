هيئة الرياضة تعيين عادل البطي مستشارًا لها
قرر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تعيين الأستاذ عادل بن عبدالله البطي، مستشارا للهيئة؛ ومشرفا على برنامج المواليد في كافة الألعاب الرياضية.
وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة، عبر موقع ” توتير ” ، ” معالي رئيس مجلس الإدارة يقرر تعيين الأستاذ عادل البطي مستشارًا في الهيئة ومشرفًا على برنامج المواليد في كرة القدم وكافة الألعاب الرياضية الأخرى ” .
وبحسب البيان الذي أصدرته الهيئة، يبدأ الأستاذ البطي؛ مباشرة أعماله إعتبارًا من الغد.
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