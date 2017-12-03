هيئة الرياضة تعيين عادل البطي مستشارًا لها ‏

ماجد محمد(صدى):

قرر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تعيين الأستاذ ‏عادل بن عبدالله البطي، مستشارا للهيئة؛ ومشرفا على برنامج المواليد في كافة الألعاب الرياضية.‏

وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة، عبر موقع ” توتير ” ، ” معالي رئيس مجلس الإدارة يقرر تعيين ‏الأستاذ عادل البطي مستشارًا في الهيئة ومشرفًا على برنامج المواليد في كرة القدم وكافة الألعاب الرياضية ‏الأخرى ” .‏

وبحسب البيان الذي أصدرته الهيئة، يبدأ الأستاذ البطي؛ مباشرة أعماله إعتبارًا من الغد.‏