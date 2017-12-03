الرئيس الفلسطيني: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تهديد لمستقبل السلام

القدس المحتلة(صدى):

صرَح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، بأن أي خطوة أمريكية تتعلق بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تمثل ” تهديدًا لمستقبل العملية السياسية، والسلام، وهي مرفوضة فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا ” .

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حزب يساري إسرائيلي يضم عربًا ويهودًا).

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد دعت إلى عقد اجتماع طارىء لمندوبي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الدائمين، لبحث اعتزام الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.