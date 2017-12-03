هند صبري في مهرجان دبي السينمائي بـ ” الببغاء “

نورة الشهري(صدى):

تستعد الفنانة التونسية ، هند صبري ، اليوم الأحد ، للسفر إلى دبي ، لحضور افتتاح مهرجان دبي السينمائي في دورته ال 14 المقامة في الفترة بين 6 ل 13 ديسمبر.

وتشارك هند في المهرجان بفيلمها الأردني القصير “الببغاء” ، والذي ينافس في مسابقة المهر القصير ، وذلك دعما منها لشباب صناع الفيلم الذي يبدأون خطواتهم الأولى في صناعة السينما.

ويعتبر “الببغاء” المشاركة الثالثة للفنانة التونسية في مهرجان دبي السينمائي ، بعد فيلمين أحلى الأوقات 2004 ، وصباح الفل 2006.