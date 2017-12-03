” الفيفا ” يستعرض ملاعب مباريات كأس العالم 2018 .. ويؤكد جاهزية 5 منهم

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، عن الجاهزية الكاملة لـ 5 ملاعب لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وهي سبارتاك فى موسكو وفيشت فى سوتشى وكازان أرينا وسانت بطرسبرج.

وأوضح ” الفيفا ” أنه اُعيد مؤخرًا افتتاح ملعب لوجنيكي بعدما انتهت أعمال إعادة بناء كبيرة جرت فيه، وهو الملعب الرئيسي لكأس العالم 2018 والذي سيقام عليه مباريات الافتتاحية والختامية، مستعرضًا الملاعب الـ12 التي ستستضيف المباريات الـ64 المقامة في روسيا.

وأشار إلى أن الملاعب الـ7 الأخرى التي ستحتضن مباريات النهائيات، دخلت في المراحل الأخيرة من التحضيرات، حيث ستكون هذه الملاعب مستعدة قريبًا للترحيب بجمهور كرة القدم من أنحاء العالم كافة.

كما أضاف ” فيفا ” أن ملعب كالينينجراد الذي سيستضيف مباراة كرواتيا ونيجيريا في يوم 16 يونيو، جاهو الآن بنسبة 90%، حيث تم تجميع الهيكل المعدني لهذا الملعب بالكامل.

أما ملعب فولجوجراد الذي تم بنائه حديثًا سيستضيف مباراة تونس وإنجلترا في 18 يونيو، لافتًا إلى أنه يتم الآن تركيب النوافذ والمداخل الملونة ووضع المقاعد على المدرجات وبناء حواجز الحماية.

ويواجه منتخب فرنسا بيرو في 21 يونيو على ملعب ييكاترينبورج، الوجهة الغربية الأبعد، والذي تم تجهيزه بنسبة 98%، أما ملعب نيجني نوفجورود فسيستضيف مباراة السويد وكوريا الجنوبية يوم 18 يونيو العام المقبل، واكتمل العمل في أرضية هذا الملعب، وبدأت التحضيرات التمهيدية لبناء الواجهة الأمامية له، والمصنوعة من غشاء مقاوم للريح باللونين الأبيض والأزرق.

وتتواجه كولومبيا واليابان على ملعب موردوفيا يوم 19 يونيو، الذي انتهت أعمال التدعيم والصب وعملية تجميع الإطار المعدني ووضع أساسات أرضية الملعب وزراعة السطح العشبي، وأولى المباريات التي سيستضيفها ملعب سامارا فهي المواجهة بين كوستاريكا وصربيا يوم 17 يونيو، حيث يجري حاليًا بناء سقف الملعب وتزيين واجهته ومرافقه الداخلية، كما أن العمل على أرضية الملعب يتقدم بسرعة.