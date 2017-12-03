6 معلومات لا تعرفها عن نجمة الأوسكار جوليان مور

أماني الغامدي(صدى):

تحتفل اليوم النجمة العالمية ، جوليان مور بعيد ميلادها ال 57 ، التي كانت محط إشادة من قبل النقاد وصناع السينما ، وإلينا بعض المعلومات التي لا نعرفها عن نجمة الأوسكار الشهيرة.

1-اسمها الحقيقي جولى آن سميث

2-ولدت جوليان 3 ديسمبر 1960 في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وظهرت لأول مرة من خلال مسلسل تليفزيوني قصير يحمل اسم “I’will take manhattan” عام 1987.

3-بدأت شهرتها الحقيقية وزادت شعبيتها آوائل عقد التسعينات.

4-حصدت جوليان ما يقرب 112 جائزة أثناء مسيرتها الفنية ، بينما وصل عدد ترشحها للجوائز 155 ترشيحا.

5-ترشحت جوليان لنيل جائزة الأوسكار 4 مرات وفازت بها مرة واحدة ، عن دورها في فيلم “Still Alice” عام 2015.

6-تستأنف جوليان توير فيلمها الجديد “Gloria” من تأليف وإخراج سيباستيان ليليو.