6 معلومات لا تعرفها عن نجمة الأوسكار جوليان مور
تحتفل اليوم النجمة العالمية ، جوليان مور بعيد ميلادها ال 57 ، التي كانت محط إشادة من قبل النقاد وصناع السينما ، وإلينا بعض المعلومات التي لا نعرفها عن نجمة الأوسكار الشهيرة.
1-اسمها الحقيقي جولى آن سميث
2-ولدت جوليان 3 ديسمبر 1960 في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وظهرت لأول مرة من خلال مسلسل تليفزيوني قصير يحمل اسم “I’will take manhattan” عام 1987.
3-بدأت شهرتها الحقيقية وزادت شعبيتها آوائل عقد التسعينات.
4-حصدت جوليان ما يقرب 112 جائزة أثناء مسيرتها الفنية ، بينما وصل عدد ترشحها للجوائز 155 ترشيحا.
5-ترشحت جوليان لنيل جائزة الأوسكار 4 مرات وفازت بها مرة واحدة ، عن دورها في فيلم “Still Alice” عام 2015.
6-تستأنف جوليان توير فيلمها الجديد “Gloria” من تأليف وإخراج سيباستيان ليليو.
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