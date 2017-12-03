قرية سويسرية تعرض 25 ألف دولار للشباب للإقامة بها

برن(صدى):

أعلنت السلطات في قرية ” ألبينين ” السويسرية الصغيرة ، عن تقديم مبلغ قدره 25 ألف فرانك سويسري (25 ألف دولار) للشباب الذين يرغبون في الإقامة بها، في محاولة من جانبها لمواجهة تضاؤل عدد سكانها، وهي مشكلة تؤثر على المجتمعات الجبلية في أنحاء البلاد ، حيث تم التصويت محليا بواقع 71 صوتا مقابل 29 صوتا لصالح تلك الخطة .

وتمت الموافقة على هذه الفكرة على الرغم من أن القرية واجهت طوفانا من البشر في الأيام الأخيرة من قبل زوار من سويسرا وخارجها جاءوا للاستفسار عن العرض المخطط الذي نشرته وسائل الإعلام.

ووفقا للسلطات في القرية الجبلية – البالغ عدد سكانها 250 شخصا – وصلت مجموعة من إيطاليا المجاورة معها حقائب، على أمل أن تتلقى 25 ألف يورو. ولكن العرض يأتي مرفقا بعدة شروط.

فيجب أن يكون المستوطنون الجدد أقل من 45 عاما، ويحتاجون إلى شراء أو بناء منزل بما لا يقل عن مائتي ألف فرانك، ويجب عليهم البقاء لمدة عشر سنوات على الأقل.

وقبل التصويت، حذر رئيس بلدية بيت جوست زملاءه القرويين من أن ” ألبينين ” على حافة الاختفاء ، قائلاً ” لقد فقدنا كثيرا خلال السنوات الثلاثين الماضية بما فيها مكتب البريد والمدرسة، وفي عام 2018، سيكون أكثر من نصف قريتنا من المتقاعدين ” .