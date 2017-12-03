اليوم .. الذكرى الـ 25 على إرسال أول رسالة ‏SMS

نورة الشهري(صدى):

يعد اليوم الأحد، الذكرى الـ 25 على إرسال أول رسالة قصيرة ‏‎ (SMS)‎‏ في العالم.‏

وبحسب ما ذكرته ” سكاي نيوز ” أن أول رسالةSMS ‎‏ كانت في عام 1993 بعثها المهندس البريطاني، نيل باوورث، عبر ‏جهاز كمبيوتر.‏

كما أن الثلاثة أحرف الإنجليزية المختصرة تعني ‏‎( Short message service ) ‎؛ أي خدمة الرسائل القصيرة.‏

وأضافت، أن الخدمة لم تكن منتشرة بشكل كبير في الولايات المتحدة وقتها مما جعل شركات الاتصالات تفرض رسوما ‏باهظة على الرسائل القصيرة.‏

وتأتي الذكرى اليوم وسط ثورة تكنولوجية كبيرة؛ أحدثت بدائل عدة في مجالات الاتصالات، فبعد وجود رسائل ‏SMS ‎‏ ‏أصبحت القوة لـ ‏‎( Facebook chat / WhatsApp chat ) ‎