اليوم .. الذكرى الـ 25 على إرسال أول رسالة SMS
يعد اليوم الأحد، الذكرى الـ 25 على إرسال أول رسالة قصيرة (SMS) في العالم.
وبحسب ما ذكرته ” سكاي نيوز ” أن أول رسالةSMS كانت في عام 1993 بعثها المهندس البريطاني، نيل باوورث، عبر جهاز كمبيوتر.
كما أن الثلاثة أحرف الإنجليزية المختصرة تعني ( Short message service ) ؛ أي خدمة الرسائل القصيرة.
وأضافت، أن الخدمة لم تكن منتشرة بشكل كبير في الولايات المتحدة وقتها مما جعل شركات الاتصالات تفرض رسوما باهظة على الرسائل القصيرة.
وتأتي الذكرى اليوم وسط ثورة تكنولوجية كبيرة؛ أحدثت بدائل عدة في مجالات الاتصالات، فبعد وجود رسائل SMS أصبحت القوة لـ ( Facebook chat / WhatsApp chat )
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