بالفيديو.. عمان تطلق ديسباسيتو بالعربية

أماني الغامدي(صدى):

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية ” ديسباسيتو ” للمغني لويس فونسي ،أطلق مجموعة من الشباب العمانيين فيديو كليب على نفس نمط ديسباسيتو .

ولكن ديسباسيتو العربية توضح معاناة الشباب الذين يقدمون على الزواج ، وتوضح الاغنية قصة شاب عماني أقبل على خطبة فتاة وصدمه والدها بطلبات كثير .

مهر وشبكة وبيت وسيارة ، وشارك فى الفيديو سبعة شباب وشابتين قاموا بالتمثيل ولاقت الاغنية أعجابا كبيرا على مواقع التواصل الأجتماعي .