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بالفيديو.. عمان تطلق ديسباسيتو بالعربية

بالفيديو.. عمان تطلق ديسباسيتو بالعربية
أماني الغامدي(صدى):

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية ” ديسباسيتو ” للمغني لويس فونسي ،أطلق مجموعة من الشباب العمانيين فيديو كليب على نفس نمط ديسباسيتو .

ولكن ديسباسيتو العربية توضح معاناة الشباب الذين يقدمون على الزواج ، وتوضح الاغنية قصة شاب عماني أقبل على خطبة فتاة وصدمه والدها بطلبات كثير .

مهر وشبكة وبيت وسيارة ، وشارك فى الفيديو سبعة شباب وشابتين قاموا بالتمثيل ولاقت الاغنية أعجابا كبيرا على مواقع التواصل الأجتماعي .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 50 دقيقة

😂😂😂😂😂 ولا هي حول ديسباسيتو
بنتاكم في البيت يحشن بطاطس ههههههههههه ههههههههه

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