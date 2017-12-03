بالفيديو.. عمان تطلق ديسباسيتو بالعربية
بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية ” ديسباسيتو ” للمغني لويس فونسي ،أطلق مجموعة من الشباب العمانيين فيديو كليب على نفس نمط ديسباسيتو .
ولكن ديسباسيتو العربية توضح معاناة الشباب الذين يقدمون على الزواج ، وتوضح الاغنية قصة شاب عماني أقبل على خطبة فتاة وصدمه والدها بطلبات كثير .
مهر وشبكة وبيت وسيارة ، وشارك فى الفيديو سبعة شباب وشابتين قاموا بالتمثيل ولاقت الاغنية أعجابا كبيرا على مواقع التواصل الأجتماعي .
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 50 دقيقة
😂😂😂😂😂 ولا هي حول ديسباسيتو
بنتاكم في البيت يحشن بطاطس ههههههههههه ههههههههه
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 48 دقيقة
بناتكم للتصحيح
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5686 ] نشر منذ 37 دقيقة
الماسه الزرقاء ياذكر مكشوف اسلوبك بالكتابه والتعليقات ماتتغير