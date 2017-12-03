انتظار وقوع ظاهرة الاقتران القمري مساء الأحد

لندن(صدى):

تحدث ظاهرة القمر العملاق أو ما تسمى الاقتران القمري ،عندما يكون القمر فى نقطة تقارب شديدة للأرض ،مما يجعل القمر أكثر نورًا وأكبر حجمًا ومن المتوقع أن تقع هذه الظاهرة مساء اليوم الأحد .

وقد قال روبرت ماسي من الجمعية الملكية لعلم الفلك أن القمر سيصبح أكثر إضاءة فى منتصف الليل ، وستكون من أروع المناظر ،فسيحدث ما نطلق عليه الخدعة القمرية ،التى تجعل القمر يبدو أكبر حجما ،عندما يكون فى أعلى نقطة فى الأفق .

كما وصفت ناسا رؤية القمر بالثلاثية، وتتوقع أن تتكرر هذه الظاهرة فى الفاتح من يناير- كانون الثاني وفي آخره ،وأطلقت على القمر العملاق أسم القمر البارد فى ديسمبر – كانون الأول .