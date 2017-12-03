مصادر يمنية: قوات الحوثي تستهدف المواطنين بالرصاص الحي

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الأحد، استهداف ميليشيات الحوثي للمارة في الشوارع بالرصاص الحي في عدة أحياء من العاصمة اليمنية صنعاء.

ورجّحت المصادر أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو إرهاب المواطنين الذين يشاركون في الاحتجاجات الحاشدة ضد سيطرة الحوثيين.

يُذكر أن العاصمة اليمنية صنعاء تشهد، منذ فجر أمس، انتفاضة شعبية ضد قوات الحوثي الموالية لإيران، واشتباكات عنيفة بين وقات الرئيس اسلابق علي عبدالله صالح والميليشيات لتطهير اصنعاء من الحوثيين.