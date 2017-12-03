الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة يحد من الرؤية الأفقية

نايف السالم(صدى):

توقَعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تأثر مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة انخفاض ملموس، فتصل درجة الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة ” تبوك، الجوف، الشمالية، حائل”، وذلك من يوم الأربعاء القادم تمتد حتى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة اعتبارًا من يوم الخميس.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن يصاحب ذلك الانخفاض نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45كم/س، وقد تتحول إلى عاصفة ترابية تتدني معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1كم.

كما أعلنت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتحرك هذه الكتلة الباردة المصحوبة برياح نشطة والمثيرة للأتربة والغبار، اعتباراً من يوم الخميس، لتؤثر على مناطق وسط وشرق وغرب المملكة ” تشمل الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة يومي الجمعة والسبت” ومن علي مناطق جنوب المملكة اعتبارًا من يوم السبت.

وحذَرت الهيئة المواطنين من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، داعية إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها.