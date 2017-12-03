أعضاء باريس سان جيرمان يخضعون للمحاكمة الخميس المقبل

ماجد محمد(صدى):

استمرارًا للصفعات الموجهة للنادي الفرنسي باريس سان جيرمان، عقب التعاقد مع لاعب برشلونة السابق نيمار دي سيلفا، قامت هيئة الرقابة المالية فى الاتحاد الأوروبى، باستدعاء كسئولي النادي؛ للمثول أمامها، الخميس المقبل.

واستدعت الهيئة مسئولي النادي؛ لتقديم تفسيراتهم لهيئة المحققين بشأن قواعد اللعب النظيف، فى صفقة ضم النجم البرازيلى نيمار من برشلونة، والفرنسى كيليان مبابى من موناكو، حيث سيخضع أعضاء مجلس إدارة باريس سان جيرمان؛ للمحاكمة فى مقر الاتحاد الأوروبى فى نيون، الخميس المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن صفقة نيمار تمت مقابل 222 مليون يورو، وراتبه الأسبوعى يبلغ 30 مليون يورو صافى فى العام الواحد، وصفقة مبابى بـ145 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب سنوى قيمته 18 مليون يورو و35 مليون يورو مكافآت.