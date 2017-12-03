بالتفاصيل.. عدد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والعقوبات التي نفذت بحقهم

نايف السالم(صدى):

أعلنت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وامن الحدود، عن حصيلة المخالفون الذين تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في مناطقة المملكة كافة، والتي وصلت إلى 132647 مخالف.

وأوضحت الحملة في بيانها الثامن، أن ضبطت 75918 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وضبطت 21882 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وضبطت الحملة 34847 مخالفًا لنظام العمل، مشيرة إلى أن 79% من المخالفين يمنيو الجنسية، و20% من أثيوبين، و1% منهم من جنسيات أخرى.

وأشار البيان، إلى ان إجمالي من تم ضبطهم أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى المملكة 1658 شخص وتم ترحيل 876 منهم، وضبط 34 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود خارج المملكة.

ولفت البيان، إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء هؤلاء المخالفين هو 416 شخصًا، وإجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة هو 65 مواطنًا، وقد تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية على 44 منهم وإخلاء سبيلهم، كما تستكمل الجهات المختصة تنفي الأنظمة بحق 21 منهم.

وأكد البيان أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، 14015 وافدًا، منهم 12630رجلًا والباقي نساء.

وفيما يخص الأنظمة المنفذة بحق المخالفين، فقد تم ترحيل 21837 مخالفًا، وتنفيذ عقوبة فورية بحق 14354 مخالفًا، وإحالة 16667 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وإحالة 15810 مخالف للحصول على وثائق سفر.