بالصور.. عارضة أزياء تقتلع عينها بعد وشمها
تسبب وشم عارضة الأزياء الكندية كات غالينجر (24 عاما) ، لبياض عينيها في اصابتها بعمى جزئي ، ما قد يضطرها لعملية استئصال العين كليا.
وكانت قررت غالينجر وشم بياض العين بنوع من الصباغ، وبعد ساعات فقط من حقن الحبر الأرجواني في عينها اليسرى، بدأت المادة بالتسرب إلى الخارج وتورمت عينها، ما تسبب بفقدانها الرؤية جزئيا.
وكشفت غالينجر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” عن ألمها الشديد، وقالت إنها قد تحتاج إلى إزالة مقلة العين، موضحة: “لا أستطيع فتح عيني على الإطلاق دون بذل جهد كبير، وأنا على وشك إزالتها “.
كما تحدثت بصراحة عن آثار الوشم على صحتها النفسية، لافتة الى أنها تعرضت منذ ذلك الحين للاكتئاب الشديد وفقدان الوزن.
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Posted by Catt Gallinger on Wednesday, September 20, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39212 ] نشر منذ 24 دقيقة
اللهم لاشماته ,,