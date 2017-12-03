5 إشارات تؤكد أنّ خطيبك على علاقة بامرأة أخرى

متابعات(صدى):

أسوأ ما يمكن لأنثى أن تشعر به في أي علاقة عاطفية تكون فيها هو الاحساس بالشكّ أنّ الشريك الذي اختارته يعيش علاقة حبّ مع امرأة أخرى. ولتأخذي القرار المناسب، انتبهي إلى هذه الإشارات:

التغيّر المفاجئ

بعدما كان يغدق عليك الحب، صرت تجدين خطيبك إنساناً آخر مختلف تماماً عن الذي وقعت في حبّه، وصار التعبير عما يخالجه تجاهك أمراً نادراص، يتطلب منه جهداً، ولا يقوم به إلا إذا طلبت منه، وأصريت على ذلك.

الاختفاء

لم يعد يشاركك تفاصيل حياته خلال يومه، بعدما كان يخبرك بكل تحركاته، والأسوأ هو ذلك الاختفاء الذي لم لا يبرره ولا يحضرك له.

عدم الاهتمام

من أكثر المظاهر التي تؤكد أنّ خطيبك على علاقة بإمرأة أخرى، هو عدم إبدائه أي اهتمام بأمورك الخاصة، أو أحداث يومك، أو أحوال أهلك، أي أنه يتجاهل إظهار اهتماماً بكل الأمور التي تخصّك.

عدم الرد أو التأخّر به

حين تبعثين له رسالة على ” واتسآب ” أو ” فيسبوك ” ، يتأخر كثيراً في الرد، أو يقرأها ويتجاهلها، وبعد فترة يخبرك بأعذار واهية يصعب عليها تصديقها.

النوم

لا تستغربي! الرجل حين يريد أن يهرب من أي إمرأة يتذّرع بالنوم، فعندها ستتوقفين حتماً عن التحدث معه، أو إخباره بأي شي، وتأكدي من أنّه عندما تزيد ساعات نومه نهاراً بشكل مستمر، يمكن أن تكون هناك إمرأة أخرى قد حلّت مكانك.