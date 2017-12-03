فهد الأنصاري : رفضت عرض الأهلي بسبب ” كلمة شرف ” ‏

نواف السالم(صدى):

قال الكويتي فهد الأنصاري، لاعب نادي الاتحاد، أنه كان على وشك الانضمام للأهلي المنافس التقليدي للاتحاد، وأضاف بأنه تلقى عرضًا ‏للاحتراف في صفوف الأهلي، إلا أنّه وقع في النهاية لمصلحة الاتحاد‎.‎

وأوضح الأنصاري أنّ السبب وراء قبول عرض الاتحاد؛ هو أنّ عرض الأهلي جاء عن طريق أعضاء شرف، بشكل شفهي ولم يكن جديًا، فيما ‏كان عرض الاتحاد رسميًا وأكثر جدية وتضمن كافة التفاصيل.‏

وقال الأنصاري؛ في حوار صحفي، أنه أعطى مسؤولي الاتحاد ” كلمة شرف ” والتزم بها، لذا رفض العرض الشفهي الذي تلقاه من أعضاء ‏شرف أهلاويين.‏‎