فهد الأنصاري : رفضت عرض الأهلي بسبب ” كلمة شرف ”
قال الكويتي فهد الأنصاري، لاعب نادي الاتحاد، أنه كان على وشك الانضمام للأهلي المنافس التقليدي للاتحاد، وأضاف بأنه تلقى عرضًا للاحتراف في صفوف الأهلي، إلا أنّه وقع في النهاية لمصلحة الاتحاد.
وأوضح الأنصاري أنّ السبب وراء قبول عرض الاتحاد؛ هو أنّ عرض الأهلي جاء عن طريق أعضاء شرف، بشكل شفهي ولم يكن جديًا، فيما كان عرض الاتحاد رسميًا وأكثر جدية وتضمن كافة التفاصيل.
وقال الأنصاري؛ في حوار صحفي، أنه أعطى مسؤولي الاتحاد ” كلمة شرف ” والتزم بها، لذا رفض العرض الشفهي الذي تلقاه من أعضاء شرف أهلاويين.
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